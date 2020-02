Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrerin angefahren - Wagen fährt weiter.

Lippe (ots)

Am Montag (27. Januar 2020) wurde eine Radfahrerin angefahren, die auf der Slavertrift in Richtung Siechenstraße fuhr. Ein weißer Kleinwagen mit blauer Aufschrift kam aus einer Ausfahrt gefahren, so dass die 81-jährige Radlerin sich am Auto festhalten musste und ein Stück mitgezogen wurde. Sie verletzte sich leicht am Handgelenk. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr in Richtung Siechenstraße davon, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Zwei Passantinnen hielten sich in unmittelbarer Nähe auf, die beiden Frauen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell