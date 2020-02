Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Hauswand gekracht - Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, verlor ein 18-Jähriger auf der Theodor-Heuss-Straße die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Hauswand. Der junge Mann war mit einem 17-jährigen Beifahrer unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und ins Schleudern geriet. Der BMW prallte zuerst in die Hauswand und dann gegen einen Laternenmast. Beide Insassen verletzten sich leicht. Da der Fahrer augenscheinlich Alkohol getrunken hatte, wurde ein Bluttest angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei über 40000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt. Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte den beschädigten Laternenmast. Mehrere Ersthelfer und Passanten waren nach der Kollision am Unfallort. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231 6090 als Zeugen zu melden.

