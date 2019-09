Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Ermittlungen gegen 28-jährigen Achimer++

Achim (ots)

Am Sonntag, gegen 04:30 Uhr, teilten Anwohner der Polizei mit, dass eine männliche Person in der Albert-Schweitzer-Straße einen Kanaldeckel aus der Fassung genommen und ihn auf die Fahrbahn gelegt habe. Diesen Umstand fand eine Funkstreifenwagenbesatzung bestätigt. Die Beamten setzten den Kanaldeckel zurück in die Fassung und konnten im weiteren Verlauf auch den Verursacher ermitteln. Es handelte sich um einen 28-jährigen Achimer, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,31 Promille festgestellt wurde. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

