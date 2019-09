Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Samstag, 07.09.2019

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Oyten Bereits am 06.09.2019 in den Vormittagsstunden gelangten unbekannte Täter durch die Hauseingangstür in das Einfamilienhauses im Oytener Kleinen Bischofsweg. Aus dem Haus entwendeten sie Bargeld von etwa 300 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation Oyten unter Telefon 04207-1285 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Wartehäuschen in Oyten In den vergangenen Tagen hat ein Unbekannter die Verglasung eines Unterstandes in Oyten, Hammestraße zerstört. Hierdurch entstand Sachschaden zum Nachteil der Gemeinde in Höhe von etwa 500 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Oyten unter Tel. 04207-1285 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Achim Am Freitag, 06.09.2019 um 07.44 Uhr kam es in Achim, Badener Holz, zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person: Ein 23 jähriger Fahrzeugführer aus Achim war durch passierende Kinder kurzzeitig abgelenkt und fuhr auf den PKW einer 60 jährigen Langwedlerin auf, die sich bei dem Aufprall leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 7000 EUR.

Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers in Achim mit schwerer Verletzung Am Freitag, 6.09.2019 um 18.05 Uhr verunfallte ein 65 jähriger Fahrradfahrer auf dem Radfahrweg der Straße Badenerholz in Achim, den er aus Baden kommend in Richtung Badenermoor befuhr. Er stürzte mit seinem Fahrrad zu Boden und zog sich erhebliche Verletzungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers zu. Bei ihm konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Er wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zu- und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Neben dem Schaden an seinem E-Bike erwartet ihn die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Fahrens unter deutlicher Alkoholisierung mit einem Fahrrad.

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin in Emtinghausen Am 06.09.2019 um 19.30 Uhr befuhr eine 51 jährige Emtinghauserin mit ihrem Motorrad die L 331 in Richtung Schwarme. Beim Abbiegevorgang in die K 73 verlor sie die Kontrolle über ihr Krad und kam von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sie sich schwer. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 1500 EUR.

Gefährliche Körperverletzung im Rahmen des Bassener Erntefestes Am 07.09.2019 um 05:45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Erntefest in Bassen: Zwei 25 und 28 -jährige Oytener randalierten im Rahmen von Abbauarbeiten gegenüber einer 38 jährigen Sicherheitskraft aus Oyten. Im Zuge dessen würgten sie ihn mit einem Absperrband am Hals. Weiterhin warf ein Beschuldigter eine Warnbake in die Luft, die aber nicht das Opfer, sondern den zweiten Beschuldigten traf. Die Sicherheitskraft erlitt leichte Verletzungen, der zweite Beschuldigte wurde schwer verletzt. Bei beiden Aggressoren wurden Blutproben durchgeführt und Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr Langwedel. Am Samstag Morgen, gegen 04.30 Uhr, wurde in Cluvenhagen ein 19-jähriger Mann in einem Pkw Mercedes kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er den Pkw augenscheinlich unter Alkoholeinflussfuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Weiter wurde festgestellt, dass der Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Pkw widerrechtlich führte. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Unfall im leichtverletzter Person Verden. Am Freitag, 06.09.2019, 15.00 Uhr, kam es in der Eisseler Straße zu einem Unfall, als ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw Volvo mehrere Fahrzeuge hinter einem Trecker überholte. Während des Überholvorganges scherte eine 17-jährige Fahrerin mit ihrem Leichtkraftrad aus der Fahrzeugkolonne aus, kollidierte mit dem Volvo, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde die Kradfahrerin leicht verletzt.

