Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Löscharbeiten im Beppener Bruchweg beendet - Polizei sucht nach Zeugen ++

Thedinghausen (ots)

Die Löscharbeiten nach dem Brand von mehreren Hundert Heuballen im Beppener Bruchweg (wir berichteten) sind abgeschlossen. Die Einsatzkräfte konnten inzwischen wieder einrücken, auch die Straßensperrung wurde aufgehoben. Unterdessen gehen die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz weiter. Noch in der Nacht hatten Angehörige einer Spezialisierten Tatortermittlungsgruppe erste Befragungen durchgeführt, die am Freitag fortgesetzt wurden. Unabhängig davon bitten die Ermittler etwaige Zeugen, die insbesondere kurz vor oder nach der Entdeckung des Brandes gegen 01.40 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Beppener Bruchweg beobachtet haben oder in Zusammenhang mit dem Brand andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

