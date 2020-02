Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen kollidierte eine 45-Jährige in ihrem Skoda mit einem LKW. Die Fahrerin war gegen 9:20 Uhr auf der Barntruper Straße Richtung Remminghausen unterwegs. Auf der Kreuzung Charles-Lindbergh-Ring überfuhr sie eine vermutlich rot zeigende Ampel und stieß mit dem von rechts kommenden LKW zusammen. Sie verletzte sich dabei schwer und musste ins Klinikum gebracht werden. Der 42-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 13000 Euro. Die Straße in Richtung Remminghausen war für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

