POL-ME: Fehler beim Einparken - Zeuge meldet alkoholisierten Taxifahrer - Haan - 1910055

Am Sonntagmorgen des 13.10.2019 hat ein 40-jähriger Hildener, auf der Düsseldorfer Straße in Haan, stark alkoholisiert einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie der Hildener bei dem Versuch sein Taxi einzuparken, mehrfach gegen die vor und hinter ihm stehenden Fahrzeuge gefahren und diese dabei beschädigt haben sollte. Gegenüber den vor Ort eingetroffenen Beamten gab der Fahrer zu, Alkohol konsumiert zu haben. Nach eigenen Angaben will er diesen allerdings im Fahrzeug sitzend getrunken haben, nachdem er sein Fahrzeug abgestellt hatte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit annähernd zwei Promille (1,07 mg/l) positiv. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde gegen den 40-jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Zur weiteren Beweisführung wurde er zur Polizeiwache Hilden verbracht, um die angeordnete ärztliche Entnahme mehrerer Blutproben durchzuführen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, damit ist die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung auch nicht weiter gültig. Dem Beschuldigten wurde abschließend ausdrücklich und bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt.

An dem Taxi entstand lediglich am vorderen Kennzeichen ein leichter Sachschaden. An den geparkten Fahrzeugen konnte vor Ort zunächst kein Schaden festgestellt werden. Es wurden Benachrichtigungen hinterlassen, die die Halter über den Vorfall in Kenntnis setzen sollen.

