Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Nach Auffahrunfall mit dem Gegenverkehr kollidiert.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden drei Personen bei einem Auffahrunfall auf der Lageschen Straße leicht verletzt. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Ranger einem verkehrsbedingt haltendenden Wagen auf. Durch den Aufprall wurde der Ford Focus mit seinem 48-jährigen Fahrer in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem in Richtung Bielefeld fahrenden Kleinwagen. Der 33-jährige Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin verletzten sich bei der Kollision leicht, auch der 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der beschädigten Fahrzeuge wurde die Straße komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180.

