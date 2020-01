Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Haid: Fahrradfahrer begeht Unfallflucht- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 08.01.2020, um 12:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer über den Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der St. Georgener Straße, Freiburg Haid und nahm, laut Aussage des PKW-Führers, dem von rechts kommenden Fahrzeug die Vorfahrt wodurch es zum Unfall kam. Der Fahrradfahrer stürzte, am PKW entstand Sachschaden. Daraufhin entstand eine hitzige Diskussion zwischen den beiden Fahrern und der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,80m groß, schlank, 40- 50 Jahre alt, deutschsprachig ohne Akzent, dunkle Radsportbekleidung, fuhr ein dunkles Herrenrad.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen? Hinweis- Telefon: 0761 882-4421



