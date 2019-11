Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Mercedes AMG

Polch (ots)

In der Nacht zum 13.11.2019, zwischen 17:00 und 05:00 Uhr wurde in Polch, Raiffeisenring ein Mercedes AMG E 63, Farbe dunkelblau entwendet. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später am Ortsrand von Polch, an der K 32 in Höhe der Einmündung zur Laßportstraße am Fahrbahnrand abgestellt aufgefunden. Im Fahrzeug waren verschiedene Fahrzeugteile demontiert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen, Telefon 02651/801-0.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell