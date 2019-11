Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Wohnungseinbrüche in Burgbrohl

Mayen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden insgesamt drei Wohnungseinbrüche in Burgbrohl verübt. Betroffen waren Wohnhäuser in den Straßen "Auf der Dau", "Erlenstraße" und "Vulkanstraße". In allen Fällen wurden rückwärtige Fenster oder Terrassentüren aufgehebelt. Erbeutet wurde dabei insbesondere Bargeld und Schmuck.

Da alle drei Tatorte sehr nah beieinander liegen ist zu vermuten, dass die Taten unmittelbar nacheinander von denselben Tätern verübt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge kann die Tatzeit auf Freitag, 08.11.2019, 16.30 - 20.30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010

