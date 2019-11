Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots)

In dem Zeitraum 12.11.2019, 14:19 Uhr -> 12.11.2019, 14:50 Uhr, wurde in Mayen, In den Wingerten, eine Begrenzungsmauer eines Anwesens durch einen bislang nicht bekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Mayen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Marita Hück

Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell