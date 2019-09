Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Verkehrsunfall in die Osterfeldstraße im Stadtteil Ückendorf gerufen. Dort kam es aus ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen drei PKW. Eine Person wurde dabei im Kleinwagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug befreit werden. Während dieser technischen Rettung wurde die Person die ganze Zeit über vom anwesenden Notarzt betreut. Nach der medizinischen Behandlung wurden die insgesamt vier Verletzten in die städtischen Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr war mit Einheiten der Wachen Altstadt, Buer, und Heßler im EInsatz.

