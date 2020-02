Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. "Fiete" erschnüffelt Drogen.

Lippe (ots)

Ein erst 16 Wochen alter Hund spürte beim Gassigang mit seinem Frauchen Drogen auf. Diese gab die 36-jährige Hundehalterin aus Bad Salzuflen in polizeiliche Verwahrung. Mittwochnachmittag ging die Frau mit ihrem Golden Doodle-Labrador-Mischling "Fiete" in einem Waldstück am Farnweg in Knetterheide spazieren. Plötzlich wurde Fiete unruhig und begann an einem Baumstumpf im Erdreich zu buddeln. Dabei förderte er ein verschlossenes Glas zu Tage. Bei genauerem Hinsehen stellte die 36-Jährige fest, dass es sich wohl um Betäubungsmittel handeln könnte. Diesen Verdacht bestätigten ihr dann auch Beamte der Polizeiwache Bad Salzuflen, wo die Frau den Drogenfund in Form eines Tütchens Marihuana abgab. "Fiete" erhielt von den Polizisten ein ausdrückliches Lob für seine Drogenspürnase. Eine Karriere als Polizeihund wird er wohl dennoch nicht starten.

