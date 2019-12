Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger verstirbt nach Verkehrsunfall in Essener Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtmitte: Gestern Abend (10. Dezember) gegen 18.50 Uhr wurde ein 76-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn auf der Kreuzeskirchstraße von einem Auto erfasst. Der 76-Jährige erlag heute Morgen (11. Dezember) seinen schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer (46) eines lilafarbenen Opel Meriva befuhr die Kreuzeskirchstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße als unmittelbar nach der Kreuzung zur I. Weberstraße der Senior die Straße kreuzte. Vermutlich kam er aus Richtung des Weberplatzes. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung, erfasste der Autofahrer den Mann. Der 76-jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen und wurde noch vor Ort medizinisch behandelt und unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am frühen Morgen. Die Polizei sperrte die Örtlichkeit für die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden. Ein unabhängiger Sachverständiger wurde hinzugezogen. Etwaige Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat 1/VU-Aufnahmeteam unter der 0201/829-0 zu melden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /JH

