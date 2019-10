Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Sportlerheim - Einbruch in Vereinsheim - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Grebenhain - In der Nacht zu Freitag (04.10.) versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Sportlerheim im Walter-Appel-Weg im Ortsteil Herchenhain einzubrechen. Als dies misslang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Herbstein - In der Zeit von Mittwochabend (02.10.) bis Freitagnachmittag (04.10.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Rhönstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld - Unbekannte entwendeten am Freitag (04.10), zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr, das hintere Kennzeichenschild eines Motorrades. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz unterhalb des Kinos in der Marburger Straße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld - Am Sonntag (06.10.), zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße ein. Dazu stiegen die Täter über einen Baum in das erste Obergeschoss des Hauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell