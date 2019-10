Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am 06.10.2019 um 17:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer aus Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) mit seinem Bus die Homberger Straße stadtauswärts. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Homberger Straße in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund parkender Fahrzeuge fuhr der unbekannte Fahrzeugführer teilweise auf den Gegenfahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel; wobei der Spiegel des Busses beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer hielt an, stieg aus seinem Fahrzeug und schaute sich dieses an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200, --Euro. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein größeres, schwarzes SUV -ähnlich eines Volvo CX 60- handeln.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

