POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: SUV-Fahrer kollidiert mit 13-jährigem Radfahrer und flüchtet - Junge stürzt und wird leicht verletzt

Schwetzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, gegen 13:15 Uhr, auf einem Feldweg in der verlängerten Kurfürstenstraße ereignet hat. Ein 13-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad von Schwetzingen kommend den Feldweg in Richtung Plankstadt, als ihm ein herannahender unbekannter Autofahrer von hinten auffuhr. Durch den Aufprall stürzte der Junge von seinem Rad und fiel nach links in einen Acker. Doch der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten einfach fort, bog einige Meter weiter nach rechts ab und fuhr den Feldweg entlang der B535 weiter. Der Junge zog sich durch den Sturz leichte Prellungen zu und suchte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten einen Arzt auf. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Laut Aussage des 13-Jährigen fuhr der flüchtige Autofahrer einen dunklen SUV, vermutlich einen Skoda Kodiac mit FR-Kennzeichen. Angaben zu dem oder der Fahrerin konnte er keine machen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

