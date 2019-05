Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Akkuschrauber bei Einbruch in Schreinerei gestohlen - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots)

Der Polizei wurde am Montagmorgen ein Einbruch in eine Schreinerei in der Treidlerstraße gemeldet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten im Erdgeschoss ein Fenster eingeschlagen und waren so in die Räumlichkeiten gelangt. Sie durchsuchten in dem Gebäude mehrere Räume und ließen nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Akkuschrauber mitgehen. Der Diebstahl- und Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Als Tatzeit kommt Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 8 Uhr, in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter Tel.: 06203/892029 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell