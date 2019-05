Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pedelec-Fahrer deutlichst alkoholisiert und Unfall gebaut...

Heidelberg (ots)

2,64 Promille hatte am helllichten Tag ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer intus.

Der Mann befuhr am Montag kurz nach 13 Uhr die Augustastraße in Richtung Viktoriastraße und missachtete beim Passieren der Kreuzung die ordnungsgemäß fahrende BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei keiner der Beteiligten verletzt wurde.

Schaden an den Fahrzeugen entstand in Höhe von ca. 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wehte den Beamten eine ordentliche Alkoholfahne entgegen und sie ordneten eine Überprüfung an. Nach dem positiven Ergebnis folgte auf der Wache die Blutentnahme. Sein Pedelec wurde verschlossen abgestellt; er sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

