Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Bombendrohung am Amtsgericht; Durchsuchungen abgeschlossen, Sperrungen aufgehoben; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Weinheim (ots)

Nachdem am Dienstagvormittag, kurz nach 8.30 Uhr, eine bislang unbekannte Person über den Polizeinotruf eine Bombendrohung für das Amtsgericht Weinheim ausgesprochen hatte, wurde das Behördengebäude geräumt und die Umgebung weiträumig abgesperrt.

Zehn Bewohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Amtsgerichts wurden evakuiert. Eine Schule und ein Kindergarten, die nicht in unmittelbarer Nähe liegen, wurden nicht geräumt.

Mit vier Sprengstoffsuchhunden, drei vom Polizeipräsidium Karlsruhe und einer vom Polizeipräsidium Rheinpfalz aus Ludwigshafen, durchsuchten das Innere des Gebäudes und den Außenbereich ohne Ergebnis, sodass die Absperrmaßnahmen (insgesamt 25 Beamte im Einsatz) gegen 11.40 Uhr wieder aufgehoben wurden.

Wie die ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, wurde der Drohanruf aus einer Telefonzelle in der Weinheimer Innenstadt abgesetzt. Die Spurensicherung an der Telefonzelle Bahnhofstraße/Ecke Luisenstraße wurde noch während des laufenden Polizeieinsatzes von der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg durchgeführt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten" gegen Unbekannt sind aufgenommen.

Zeugen, denen Personen am Dienstagvormittag, gegen 8.30 Uhr, sowohl kurz davor als auch kurz danach, an der Telefonzelle in verdächtiger Weise aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

