POL-E: Essen: Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt nach körperlicher Auseinandersatzung zwischen mehreren Personen - Kripo ermittelt

45117 E-Stadtkern: Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Salzmarkt in der Innenstadt am frühen Nachmittag (Mittwoch, 10. Dezember), fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach möglichen weiteren geflüchteten Beteiligten. Gegen 13:40 Uhr meldeten Passanten eine Schlägerei, bei der einige Personen bereits verletzt worden seien. Daraufhin alarmierte die Leitstelle mehrere Streifenwagen aus den Essener Polizeiinspektionen, sowie Hundeführer und Zivilbeamte, die sich in Richtung des Salzmarktes begaben. Bislang konnten 35 Personen angetroffen und deren Identität vor Ort festgestellt werden. Zwei verletzte Beteiligte werden aktuell in Essener Krankenhäusern behandelt, einer von ihnen wegen einer Stichwunde im Bauchraum. Die Hintergründe der Tat sind zurzeit unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und befragt derzeit Zeugen. Sofortverstärkungskräfte aus anderen Behörden unterstützen gegenwärtig die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

