Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße

Jugendlicher bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Dienstag (27.01.) ein 17-jähriger Jugendlicher. Der Lüdinghauser überquerte gegen 8 Uhr die Mühlenstraße an einer Ampel. Hierbei wurde er von einem Auto leicht gestreift. Die Autofahrerin stieg nach dem Unfall aus ihrem Auto aus und wollte sich nach dem Befinden des Jugendlichen erkundigen. Dies war jedoch aufgrund von Sprachschwierigkeiten nicht möglich und die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort. Der Jugendliche meldete sich später auf der Polizeiwache in Lüdinghausen. Die Polizei sucht nun nach der Autofahrerin und weiteren Zeugen, um den Ablauf des Unfalls zu ermitteln. Aufgrund der Sprachschwierigkeiten steht dieser und auch die genaue Unfallörtlichkeit bislang nicht abschließend fest. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell