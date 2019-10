Polizei Münster

POL-MS: Glastür eingeworfen und Uhr entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (28.10.) am helllichten Tag zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Haus-Kleve-Weg in Münster-Handorf ein.

Die Diebe warfen die Glastür zum Wohnzimmer ein und suchten im gesamten Haus nach Wertgegenständen. Anschließend zerstörten die Täter eine Fensterscheibe zum angrenzenden Atelier. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Herrenarmbanduhr der Marke Tissot. Die Ermittlungen zu möglichem weiteren Diebesgut dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

