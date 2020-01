Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Carl-Benz-Straße

Brand einer Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Kurz vor Mitternacht erhielt die Leitstelle der Polizei Coesfeld Kentnis von einem Brand in einer Lagerhalle in Olfen. Bereits auf der Anfahrt konnten die eingesetzten Polizisten eine starke Rauchentwicklung feststellen. Bei ihrem Eintreffen schlugen Flammen aus dem Dach der Halle. Bei dem Brand kam niemand zu Schaden. Der entstandene Sachschaden ist erheblich. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Aufgrund des Brandes konnte die Halle bis in die Morgenstunden nicht betreten werden. Später untersagte ein hinzugezogener Statiker das Betreten der Halle.

