Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring

Auffällige Fahrweise verrät Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Durch das Aufheulen seines Motors machte ein Autofahrer eine Poliizeistreife am Dienstagnachmittag auf sich aufmerksam. Der 27-jährige Sendener befand sich gegen 17 Uhr auf dem Gelände mehrerer Verbrauchermärkte am Grete-Schött-Ring. Polizisten befanden sich in der Nähe und kontrollierten den Mann. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem Sendener wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

