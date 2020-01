Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, L810/Lüner auf Motorrad 81 km/h zu schnell

Coesfeld (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Lünen hat am Sonntag (26.1.) nach nur eineinhalb Wochen einem Lüdinghauser den unrühmlichen Titel "Raser des Jahres" entrissen. Während der Autofahrer aus Lüdinghausen es am 15. Januar in der Dülmener Bauernschaft Limbergen (Höhe Decker Ludwig) auf 143 km/h in einer 70er-Zone brachte, zog der Lüner auf seinem Motorrad vorbei. Polizisten haben ihn in einer 70er-Zone an der L810 in Nordkirchen-Südkirchen mit 151 km/h gemessen. Sie standen auf Höhe der Haltestelle Weitkamp-Kussel.

Als die Beamten ihn stoppten, kam dazu noch heraus, dass der Lüner für die Klasse des Motorrads keine Fahrerlaubnis besitzt. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

Insgesamt ahndete die Polizei 172 Geschwindigkeitsverstöße bei rund 1300 gemessenen Fahrzeugen. 146 Fahrzeugführer erhielten eine Verwarnung, weil sie bis zu 20 Km/h zu schnell waren und 26 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige - sie waren noch schneller. Zwei Fahrer müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell