Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Lagerhalle in Altencelle

Celle (ots)

Unbekannte Täter sind gestern gegen 22:30 Uhr in eine Lagerhalle in der Braunschweiger Heerstraße (B214) in Altencelle eingebrochen und haben dadurch einen Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Celle unter 05141-277-215 entgegen.

Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

