Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/Rollerfahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Ein 36-jähriger Rollerfahrer aus Lüdinghausen stand am Montag (27.1.20) nicht nur unter Drogen, sondern ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Herausgestellt hat sich das während einer Kontrolle auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen. Die Polizei hielt den Mann gegen 17.25 Uhr an. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten dem Lüdinghauser die Weiterfahrt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell