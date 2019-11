Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mercedes zerkratzt; Magstadt: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Mercedes zerkratzt

Einen Sachschaden von rund 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Samstag zwischen 13.55 Uhr und 14.55 Uhr in der Bachstraße in Sindelfingen. Auf einem Parkplatz im Bereich eines Blumengeschäftes stand im Tatzeitraum ein Mercedes, den der Unbekannte zerkratzte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 0703/697-0, entgegen.

Magstadt: Kompletträder gestohlen

Zwischen Samstag 12.30 Uhr und Montag 07.00 Uhr machten sich bislang unbekannte Diebe an einem auf dem Hinterhof eines Autohauses in der Renninger Straße in Magstadt abgestellten VW Golf zu schaffen. An dem nicht zugelassenen Neuwagen demontierten die Täter alle vier Räder und bockten das Fahrzeug auf Holzklötze auf. Anschließend suchten sie mit der Beute das Weite. Der Wert der Ganzjahresräder beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

