POL-LB: Böblingen: 30-Jähriger beschädigt mindestens neun PKW, schwerer Unfall in der Dornierstraße

Ludwigsburg (ots)

Böblingen-Dagersheim: 30-Jähriger beschädigt mindestens neun PKW

Mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation und da er alkoholisiert war, randalierte ein 30 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 18.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Goethestraße in Dagersheim. Der Tatverdächtige war von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er zunächst versucht hatte, geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zu öffnen. Im weiteren Verlauf schlug er auf verschiedene Fahrzeuge ein bzw. zerkratzte diese. Als er wohl bemerkte, dass der Zeuge die Polizei alarmierte, ging er auf diesen zu und bedrohte ihn. Von den eingetroffenen Beamten ließ sich der 30-Jährige widerstandlos vorläufig festnehmen. Da er unter starken Stimmungsschwankungen litt und gegenüber den Anwesenden äußerst aggressiv wurde, legten ihm die Polizisten Handschließen an. Der Mann war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen, weshalb er schlussendlich zum Polizeirevier Böblingen gebracht wurde. Dort musste er einige Stunden in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Tatverdächtigen vermutlich mindestens neun PKW, einen Opel, vier VW, einen Seat und drei Mercedes, beschädigt hat. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: schwerer Unfall in der Dornierstraße

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste ein 58-jähriger Radfahrer, der am Sonntag gegen 15.00 Uhr in der Dornierstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt worden war, vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Radler befuhr die Dornierstraße und wollte die Kreuzung mit der Otto-Lilienthal-Straße queren. Ein 27 Jahre alter Mercedes-Lenker war zeitgleich in der Otto-Lilienthal-Straße unterwegs und übersah vermutlich die Stopp-Stelle im Kreuzungsbereich mit der Dornierstraße. Die vorhandene Ampelanlage war nicht in Betrieb. In der Folge kollidierte der Mercedes-Lenker mit dem Radfahrer. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter bestellt. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet darüber hinaus aber auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

