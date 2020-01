Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Unruhige Stunden rund um den Jahreswechsel

Eine arbeitsreiche Silvesternacht liegt hinter der Feuerwehr Bottrop. Von 18.00 bis 07.00 Uhr arbeiteten die Einsatzkräfte insgesamt 56 Einsätze ab, davon 16 im Bereich Brandschutz/Hilfeleistung und 40 im Bereich Rettungsdienst. Die Kräfte des Rettungsdienstes behandelten zahlreiche silvestertypische Verletzungsmuster, wie Alkohol und Drogenintoxikationen, Verletzungen durch Feuerwerkskörper oder nach Handgreiflichkeiten. Mehrfach wurden Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr bei Rettungseinsätzen als sogenannte "First Responder" eingesetzt, da kein Rettungswagen zeitnah zur Verfügung stand. So konnte eine schnelle Erstbehandlung der Verletzten oder Erkrankten sichergestellt werden. Auch die Brand- und Hilfeleistungseinsätze waren in der Mehrzahl auf die Silvesternacht zurückzuführen. Um 22:13 Uhr wurde der Löschzug zu einem Wohnungsbrand auf der Batenbrockstraße gerufen. Hier war es auf einem Balkon zu einem Brand gekommen. Nachbarn hatten das Feuer bereits mittels Gartenschlauch bekämpft und konnten ein Übergreifen auf die Wohnung verhindern, so dass der Schaden weitestgehend auf den Balkon beschränkt blieb. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ab 00:10 Uhr standen die Telefone in der Leitstelle nicht mehr still. Es wurden zeitgleich mehrere Kleinbrände in der Innenstadt und in Kirchhellen gemeldet. Zudem kam es auf der Batenbrockstraße zu einer größeren Auseinandersetzung, bei der insgesamt 5 Personen verletzt wurden. Hier waren neben Kräften des Rettungsdienstes auch ein Löschfahrzeug und ein Einsatzleitwagen eingesetzt. Ein Verletzter wurde ins Krankenhaus transportiert, bei den weiteren Verletzten war kein Transport erforderlich. Im Anschluss wurden die Kräfte zu einer Brandmeldeanlage in Welheim alarmiert, dies stellte sich als Fehlalarm heraus. Bei den weiteren Brandeinsätzen handelte es sich größtenteils um Kleinbrände, die auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen sind. Die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Boy standen während der Silvesternacht mit einem Fahrzeug in Bereitschaft und kümmerten sich vorrangig um Kleinbrände im südlichen Stadtgebiet. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen löschte einen Kleinbrand in Kirchhellen. Ab 02:30 Uhr entspannte sich die Lage zunächst, ehe es um 03:20 Uhr im dichten Nebel auf der A42 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit neun Verletzten kam. Zu diesem Einsatz erfolgte eine separate Pressemitteilung. Die Feuerwehr Bottrop wünscht ein frohes und gesundes neues Jahr 2020!

