FW-BOT: Verkehrsunfall mit neun Verletzten auf der A42

Bottrop (ots)

Um 03.20 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop in der Neujahrsnacht zu einem Verkehrsunfall auf der A42 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Bottrop-Süd und Oberhausen Neue Mitte war es im dichten Nebel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Insgesamt wurden 9 Personen verletzt, 8 davon leicht, eine schwerer. Alle Insassen hatten die Unfallfahrzeuge beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte der Transport der Patienten in Krankenhäuser in Bottrop und Oberhausen. Hierbei unterstützte die Feuerwehr Oberhausen mit 4 Rettungsfahrzeugen. Da aufgrund des dichten Nebels die Sichtweite teilweise weniger als 5 Meter betrug, kontrollierten Einsatzkräfte die Autobahn im weiteren Verlauf auf eventuelle weitere Unfallstellen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die A42 voll gesperrt. Der Einsatz war gegen 05:10 Uhr beendet. Insgesamt waren ca. 35 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

