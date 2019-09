Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Weitere Zeugen gesucht!

Sprockhövel (ots)

Am 25.09.2019, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Bochumer Str. in Höhe der dortigen Brückenüberführung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/4385889 In diesem Zusammenhang werden dringend weitere Unfallzeugen gesucht. Die Zeugen können sich auf jeder Polizeidienststelle oder telefonisch unter 02335-9166 8310 melden.

