Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 58-jähriger Mann aus Sprockhövel mit seinem Pedelec auf der Bochumer Straße in Richtung Bochum. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Bei dem Sturz schlug er mit dem Kopf auf den Boden auf und verletzte sich trotz Helm schwer. Eine Zeugin kam den Mann zur Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Sprockhöveler musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell