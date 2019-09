Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Weiterer Pkw Diebstahl im Stadtgebiet

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen Autodiebe ein weiteres mal im Stadtgebiet zu. In der Barmer Straße klauten die Diebe einen geparkten grauen BMW X1 xDrive18d. Die Halter stellten das Fahrzeug am Montagabend auf dem Stellplatz vor ihrem Haus ab, am nächsten Morgen stellten sie den Diebstahl fest. In der gleichen Nacht wurde auch ein BMW in der Göckinhofstraße entwendet, wir berichteten bereits darüber.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell