Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Ein 50-jähriger Radfahrer stürzte bereits am vergangenen Freitagabend (16.08., gegen 20 Uhr) auf der Velberter Straße in Essen-Werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Der Essener stürzte auf die Fahrbahn, wobei sein Kopf offenbar gegen den Bordstein prallte. Seine schweren Kopfverletzungen versorgte ein Notarzt noch an der Unfallstelle, bevor Rettungssanitäter ihn in ein Klinikum einlieferten. Während der Rettungsmaßnahmen sperrten Polizisten die Bundesstraße (B224) in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell