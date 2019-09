Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Supermarkt

Hattingen (ots)

Einbrecher hebelten am Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, die Haupteingangstür eines Supermarktes an der Dorfstraße auf. Sie gelangten in den Verkaufsraum und kümmerten sich gezielt um die Tabakwaren, die im Bereich der Kassen aufbewahrt wurden. Ein Sicherheitsdienst verständigte die Polizei. Die Täter selber konnten nicht mehr aufgefunden werden.

