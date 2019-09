Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Randalierer musste ins Polizeigewahrsam

Hattingen (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Hamm sorgte in der Nacht von Samstag auf Sonntag für zwei Polizeieinsätze. Zunächst wurde eine Streifenbesatzung in die Eichendorffstraße gerufen. Hier riefen zwei Frauen um Hilfe, weil ein ihnen fremder Mann gegen ihr Auto schlug und randalierte. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Randalierer bereits entfernt. Die Frauen kamen mit einem Schrecken davon. Kurze Zeit später riefen Anwohner einer Schrebergartenanlage in der Otto-Hue-Straße die Polizei. Auch hier wurde ein Randalierer gemeldet, der mit einem Hammer ein Gartenhaus beschädigen und die Anwohner mit dem Hammer bedrohen soll. Der Mann kann in der Anlage angetroffen werden. Einen Hammer hatte der 21-Jährige nicht bei sich. Er zeigt sich deutlich aggressiv und reagiert nicht auf die Anweisungen der Polizei. Er musste mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert und gefesselt werden. Der Mann schien sowohl unter Drogen als auch unter Alkoholeinfluss zu stehen. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Die Nacht musste er im Polizeigewahrsam verbringen.

