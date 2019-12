Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Bundespolizei: In Frankreich keinen Aufenthaltstitel, in Deutschland mit Haftbefehl gesucht

Saarbrücken (ots)

Wegen eines fehlenden Aufenthaltstitels für Frankreich wurde ein 30- jähriger Kamerunese von der französischen Police an hiesige Dienststelle übergeben. Eine Überprüfung in den Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main die Person mit Haftbefehl suchte. Wegen der Beschaffung von falschen amtlichen Ausweisen muss der 30- Jährige 2740 Euro zahlen oder 89 Tage hinter Gitter. Da er den haftbefreienden Betrag nicht entrichten konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Ottweiler eingeliefert.

