Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Für 1662 EUR die Freiheit erkauft

Saarbrücken (ots)

Beamten der Bundespolizei fiel am gestrigen Sonntagabend ein 33- jähriger Mann aus dem Kosovo auf. Bei seiner Kontrolle in der Hochstraße in Saarbrücken stellten sie dann fest, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit Vollstreckungshaftbefehl wegen Drogenhandels gesucht wurde. Da der Kosovare den haftbefreienden Betrag von 1662 EUR bezahlen konnte, durfte er in Freiheit bleiben.

