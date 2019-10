Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 23.10.2019: Mehrere Gurtmuffel erwischt+++Altes Frittier Fett geklaut+++Angetrunken Unfall verursacht

Gießen (ots)

Gießen: Bei Kontrollen werden Gurtmuffel erwischt

Am Dienstag, zwischen etwa 08.00 und 15.00 Uhr, wurden in der Neuen Mitte in Pohlheim mehrere Gurtmuffel erwischt. Der Verkehrsdienst der Gießener Polizei, der von der Bereitschaftspolizei und der Stadt Gießen unterstützt wurde, hatte es aber nicht nur auf Gurtmuffel abgesehen. Bei den insgesamt 45 kontrollierten Fahrzeugen mussten neben den zehn Fahrern, die keinen Gurt angelegt hatten, auch elf Personen, die ein Handy während der Fahrt nutzten, belangt werden. Darüber hinaus funktionierte an einigen Fahrzeugen nicht die Beleuchtung. Ein Fahrer eines Leichtkraftrades war unterwegs, obwohl er keine Fahrerlaubnis hat. Auf ihn kommt aber auch ein weiteres Verfahren zu. Er hatte offenbar vor der Fahrt Drogen genommen.

Gießen: Wurstbude aufgebrochen

In der Gottlieb-Daimler-Straße haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Box, die mittels Schloss nochmals zusätzlich gesichert war, aufgebrochen. Die Diebe entwendeten dann daraus etwa 50 Liter Frittier Fett. Dabei handelt es sich jedoch um gebrauchtes Fett, das hinter einer Grillbude gelagert war. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Tankbetrüger flüchten

Offenbar "vollgetankt" hat ein unbekannter Fahrer am Freitagnachmittag in der Gießener Straße in Grünberg. Der Fahrer eines Citroen Jumper, an dem sich polnischer Kennzeichen befanden, hatte für etwa 90 Euro Dieselkraftstoff getankt und fuhr dann einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Mini in der Grünberger Straße beschädigt

Die Beifahrerseite eines Mini haben Unbekannte am letzten Freitagnachmittag zerkratzt. Die Unbekannten hatten offenbar mittels eines spitzen Gegenstandes die Beifahrer zerkratzt und einen Schaden von fast 1.000 Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Nach Unfallaufnahme erfolgte Blutentnahme

In der Grünberger Straße kam es am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 41 - Jähriger war mit seinem Toyota stadtauswärts unterwegs und musste aufgrund eines Rückstaus anhalten. Dies bemerkte ein 33 - Jähriger Fahrer eines Nissan X-Trail offenbar zu spät und fuhr auf den PKW seines Vordermanns auf. Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass der 33 - Jährige offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der 41 - Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zaun beschädigt und weggefahren

In der Rehschneide hat ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug einen Gartenzaun beschädigt. Der Unbekannte hatte offenbar rangiert und dabei den Stahlzaun beschädigt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

