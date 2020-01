Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag gegen 18 Uhr kam es auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Fords war zu dieser Zeit auf der Baumwollstraße in Richtung Nordhorn unterwegs. In Höhe des rechtsseitigen Syenvennweg kam ihm ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Anschließend entfernt sich der unbekannte Fahrer vom Unfallort. Zeugen sowie der unbekannte Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

