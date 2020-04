Polizei Hagen

POL-HA: Siegener Staatsanwaltschaft und Hagener Staatsschutz ermitteln nach Brand im alten Bahnhof in Olpe

Hagen (ots)

Am 09.04.2020, gegen 06:00 Uhr, wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus dem alten Bahnhofsgebäude in Olpe gemeldet. Nach Eintreffen der Rettungskräfte hatten die gemeldeten sechs Bewohner bereits das Gebäude verlassen. Ein 75-Jähriger musste zunächst vor Ort versorgt und anschließend leichtverletzt mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach zirka drei Stunden vollständig löschen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Ein Brandermittler der Polizei sowie ein Brandsachverständiger erschienen vor Ort und übernahmen die Ermittlungen. Auch ein Brandmittelspürhund kam zum Einsatz. Es wird aufgrund der aktuellen Erkenntnisse von einer Brandstiftung ausgegangen.

Das Ordnungsamt der Stadt kümmerte sich um die weitere Unterbringung der Bewohner. Der Bahnhofsbereich wurde durch Polizeikräfte weiträumig abgesperrt.

Da das Gebäude als kommunale Unterkunftseinrichtung genutzt wird und eine politisch motivierte Tat nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm der Hagener Staatsschutz die Ermittlungen.

