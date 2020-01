Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt

B31 - Unfall nach verbotswidrigem Wendemanöver

Freiburg (ots)

Der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger befuhr am Montag, 27.01.2020, gegen 18.20 Uhr die B31 in Richtung Freiburg. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage bei Rötenbach will der 30-Jährige sein Gespann wenden. Ein nachfolgender Pkw kann nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidiert mit Kleintransporter und Anhänger. Glücklicherweise wurden in dem mit vier Personen besetzten Pkw eine 31-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank und ihr sechs Monate altes Kind nur leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Pkw und Anhänger des Kleintransporters waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die B31 musste während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle für circa 20 Minuten voll gesperrt werden. Zur Verkehrsregelung wurde eine weitere Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt eingesetzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

RTN/cw.

