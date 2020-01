Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Alter Suzuki-Geländewagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In einem östlich gelegenen Ortsteil von Waldshut-Tiengen wurde ein knapp 20 Jahre alter Suzuki-Geländewagen gestohlen. Der Wagen stand neben einem Wohnhaus. Der Schlüssel steckte. Am Sonntag, 26.01.2020, gegen 16:00 Uhr, war der Wagen noch da, am Montagmorgen war er weg. Der Suzuki Jimny ist dunkelrot und hat Waldshuter Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, entgegen.

