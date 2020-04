Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Vorhalle

Hagen (ots)

Am späten Karfreitagabend, gegen 23 Uhr,im Bereich der Volmarsteiner Str. an der A1. Die genaue Örtlichkeit war zunächst für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nicht bekannt. Durch gezielte Aufklärung konte der Brandherd dann im Bereich Aehringhausen lokalisiert werden. Dort brannte eine Grünfläche von ca. 100 qm. Die Rauchentwicklung zog in Richtung der BAB A1, führte dort aber zu keinen Beeinträchtigungen. Die ERmittlungen hinsichtlich der Brandentstehung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell