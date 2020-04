Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Haspe

Hagen (ots)

Am Ostersonntag kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich der Preußer Str. In der Größe von 30 qm hat ein unbewohntes Grundstück zwischen der Hammer Str. und der Ennepe gebrannt. Was das Feuer verursacht haben könnte ist zur Zeit noch unklar. Gegen 21.00 Uhr war der Brand abgelöscht und die Einsatzmittel von Feuerwehr und Polizei wieder einsatzklar.

