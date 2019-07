Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Markt/ Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (28. Juli) im Zeitraum zwischen 2 und 6 Uhr eine Terrassentür einer Gaststätte am Coesfelder Marktplatz aufgedrückt und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Der oder die Täter versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell