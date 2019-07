Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 28.07.2019, 01.33 Uhr, war ein 21 Jahre alter Mann aus Coesfeld mit seinem Fahrrad auf der B 474 in Coesfeld in Fahrtrichtung Rosendahl unterwegs. Dabei fiel er Polizeibeamten auf, da er augenscheinlich unsicher mit dem Rad unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

